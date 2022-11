Saptamana trecuta, șeful Consiliului de Securitate al Rusiei, Nikolai Patrușev, s-a simțit nevoit sa-și ceara scuze pentru afirmațiile secretarului adjunct al consiliului, Aleksei Pavlov, care calificase organizația ultra-ortodoxa evreiasca Habad-Lubavitch drept “cult neo-pagan” intr-un articol publicat in revista oficioasa Argumenti i Facti, in contextul in care facea apel la “de-satanizarea” Ucrainei. „Articolul secretarului adjunct al Consiliului de Securitate al Rusiei, A.A. Pavlov, care a fost publicat aici a inclus randuri eronate despre hasidimii Lubavitch”, a scris Patrușev. „Imi cer scuze…