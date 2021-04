Rusia: TikTok, condamnată la o amendă pentru apeluri la protest adresate unor minori Un tribunal rus a condamnat marti platforma chineza TikTok la plata unei amenzi de 2,6 milioane de ruble (circa 29.000 euro), sub acuzatia ca nu a eliminat apeluri adresate unor minori de a participa la manifestatiile de sustinere a opozantului Aleksei Navalnii, relateaza AFP. Decizia tribunalului Taganski din Moscova, facuta publica pe contul sau de Telegram, este cel mai recent episod al tensiunilor dintre autoritatile ruse si gigantii sectorului IT. Sedinta vizand compania Telegram, pentru motive similare, a fost amanata pentru 12 mai, a indicat instanta. In ianuarie, "jandarmul" rus al companiilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

