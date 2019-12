Rusia sustine ca SUA nu au dreptul sa se bage in proiectul gazoductului Nord Stream 2: Nu ii priveste pe americani!

Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a declarat vineri ca proiectul de construire a gazoductului Nord Stream 2 "nu priveste pe nimeni in afara tarilor care sunt implicate in acest proiect din punct de vedere geografic sau financiar", informeaza agentia de presa TASS.



Declaratia oficialului rus vine in conditiile in care Washingtonul a anuntat ca va impune sanctiuni companiilor implicate in construirea Nord Stream 2.



"Daca Nord Stream 2 ar fi implicat vreun teritoriu al Statelor Unite, as fi inteles interesul Washingtonului in aceasta privinta.…