Negociatorii din Ucraina și Rusia s-au pregatit sa se intalneasca marți in Turcia pentru discuții fața in fața. Discuțiile de marți dintre cele doua parți vor fi primele in persoana de la o intalnire acrimonioasa dintre miniștrii de externe din 10 martie, un semn al unei schimbari in culise, pe masura ce Rusia iși pierde impulsul pe campul de lupta. Discuții de pace intre Rusia și Ucraina in Turcia Președintele turc Tayyip Erdogan urma sa se adreseze negociatorilor inainte de discuțiile lor de la biroul prezidențial din Istanbul. Ministrul de Externe ucrainean, Dmytro Kuleba, a declarat luni ca…