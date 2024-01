Rusia intentioneaza sa produca peste 32.000 de drone anual pana in 2030, iar productia interna sa reprezinte 70% din piata, a declarat sambata prim-vicepremierul Andrei Belousov, citat de agentia de presa TASS, relateaza Reuters. Dronele au fost utilizate la scara larga de Moscova si Kiev de la invazia Rusiei in Ucraina in februarie 2022 si ambele tari isi cresc semnificativ productia de echipamente militare in conditiile in care razboiul se prelungeste. „Volumul anual al productiei de vehicule aeriene fara pilot (UAV) – cu exceptia UAV-urilor in scop educational – este planificat la 32.500 de…