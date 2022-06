Stiri pe aceeasi tema

- ”In timpul discutiei despre situatia din Ucraina, s-a pus accent pe asigurarea unei navigatii sigure in Marea Neagra si Azov si pe eliminarea amenintarii minelor din apele lor”, a transmis Kremlinul cu privire la convorbirea lui Putin cu Erdogan. ”Vladimir Putin a remarcat disponibilitatea partii ruse…

- Rusia spune ca este gata sa deschida coridoare umanitare pentru a debloca exportul de cereale ucrainene pe mare, dar Kievul trebuie sa asigure deminarea porturilor. „In general Moscova este pregatita pentru dialog cu toate parțile interesate in rezolvarea crizei alimentare, dar este nevoie de o abordare…

- Ministerul rus de Externe a anuntat, joi, ca ar trebui sa se ia in considerare ridicarea sanctiunilor impuse Rusiei in cazul in care Moscova raspunde apelului ONU de restabilire a accesului in porturile Ucrainei de la Marea Neagra, scrie AFP. Directorul executiv al Programului Alimentar Mondial (PAM),…

- Comisia Europeana ar putea acorda Ungariei si Slovaciei o exceptie de la embargoul privind achizitiile de petrol din Rusia, care este pregatit in prezent de executivul european, avand in vedere dependenta crescuta a celor doua state membre de titeiul rusesc, au declarat luni pentru Reuters doi oficiali…

- Presedintele chinez Xi Jinping a reiterat opozitia Chinei fata de sanctiunile unilaterale joi intr-un discurs, fara a mentiona direct actiunile punitive ale Occidentului impotriva Rusiei pentru invadarea Ucrainei, noteaza Reuters, informeaza AGERPRES . China a criticat in mod repetat sanctiunile occidentale,…

- Mitropolitul Epifanie, liderul Bisericii Ortodoxe Ucrainene, a indemnat miercuri preoții și credincioșii din zonele afectate de razboi din Ucraina sa renunțe la slujbe de Paște pentru a nu cadea victime bombardamentelor rusești, relateaza Reuters.Intr-o alocuțiune televizata, mitropolitul a precizat…

- Moscova nu va solicita Uniunii Europene (UE) ridicarea sanctiunilor, deoarece are o ”marja de siguranta, iar Uniunea Europeana nu este centrul Universului”, in pofida faptului ca Rusia a descris anterior actiunile Occidentului drept ”razboi economic”, a declarat un purtator de cuvant al Ministerului…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Lavrorv, a transmis miercuri, 9 martie, in a 14-a zi de razboi ca Moscova iși va atinge obiectivul de a asigura statutul de neutralitate al Ucrainei, dar ca ar prefera sa o faca prin intermediul discuțiilor, conform Reuters.Rusia spera sa realizeze progrese mai semnificative…