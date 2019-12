Stiri pe aceeasi tema

- Orice discuție privind statul Peninsulei Crimeea, care ar putea fi purtata cu Kievul, este imposibila, a declarat luni purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Tass. Afirmațiile au fost facute în contextul în care purtatorul…

- Trei nave de razboi ucrainene capturate de Rusia in urma cu un an s-au intors miercuri in Ucraina dupa ce au fost returnate de Moscova, desi Kievul sustine ca au fost partial sabotate, relateaza joi France Presse. "Sunt foarte fericit ca vedetele noastre militare sunt aici. Asa cum am promis, ne-am…

- Anuntul vine dupa o convorbire telefonice avuta de cei doi lideri. Presedintia rusa nu a oferit deocamdata mai multe detalii despre discutia dintre Merkel si Putin asupra viitorului regiunii Donbas. Insa o intelegere cu privire la statutul acesteia ar putea fi un pas inainte pentru stabilirea unui…

- Rusia nu are in plan sa inceteze tranzitul gazelor naturale prin Ucraina, chiar daca nu are rute alternative, dar Kievul nu dorește sa ajunga la un acord pe aceasta tema, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov.Citește și: Ultima ora! Ajutoare de urgența aprobate de Guvernul…

- Presedintele rus Vladimir Putin este interesat in desfasurarea unei intalniri in 'format Normandia' (Germania, Franta, Ucraina si Rusia) cu privire la rezolvarea conflictului din Donbas in caz de nevoie urgenta, a declarat duminica seara purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat joi decizia Danemarcei de a autoriza finalizarea controversatului gazoduct Nord Stream 2, destinat sa livreze gaze naturale rusesti Europei ocolind Ucraina, informeaza France Presse. "Aceasta intareste Rusia si slabeste Europa", a declarat Zelenski…

- ”NATO spune foarte clar ca Rusia are o responsabilitate speciala in implementarea acordurilor (de pace) de la Minsk si ca ea trebuie sa-si retraga toate trupele si toti ofiterii din estul Ucrainei si sa inceteze sa destabilizeze” acest teritoriu, a declarat Stoltenberg intr-o vizita la Odesa, in…

- Pregatiri in vederea unui summit pe tema solutionarii conflictului din Ucraina - intre Kiev, Moscova, Berlin si Paris - au fost oprite, a anuntat marti Kremlinul, relateaza Reuters potrivit news.ro”Atunci cand o parte pretinde ca are abordari noi, formatul Normandia intampina dificultati care…