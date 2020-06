Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul s-a declarat miercuri hotarat sa mearga pana la capat cu reforma sa constitutionala care ar putea sa-i permita lui Vladimir Putin sa se mentina la putere pana in 2034, dupa amanarea referendumului care ar fi trebuit sa-l aprobe, din cauza pandemiei de COVID-19, relateaza AFP. Initial prevazut…

- Presedintele rus Vladimir Putin a decretat miercuri, in paralel cu anuntul amanarii referendumului privind o reforma a Constitutiei, o saptamana de concediu platit pentru toti salariatii rusi, cu scopul de a-si determina conationalii sa ramana in case in ideea de a incetini propagarea noului coronavirus,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a validat revizuirea constitutionala ce îi permite teoretic sa ramâna la putere pâna în 2036, în contextul instabilitatii din lume, a coronavirusului si amenintarilor împotriva Rusiei, a anuntat joi Kremlinul, potrivit Agerpres.„Multe…

- Senatorii rusi au aprobat miercuri reforma constitutionala adoptata mai devreme de deputati, care deschide calea catre mentinerea la putere a lui Vladimir Putin teoretic pana in 2036, relateaza AFP. Reforma a fost sustinuta de 160 de senatori ai Consiliul Federatiei, cu un vot impotriva si trei abtineri.…

- Modificarea a fost votata favorabil de 383 de deputati, 43 s-au abtinut si niciun vot nu a fost consemnat impotriva. Astfel, Vladimir Putin ar putea candida pentru un nou mandat la alegerile din 2024 si chiar si la cele din 2030. Astfel, acesta ar putea ramane presedintele Rusiei pana in 2036, cand…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat marti ca cea care va trebui sa decida daca el va putea sau nu sa candideze pentru un nou mandat prezidential, dupa adoptarea vastei sale reforme a Constitutiei, este Curtea Constitutionala, informeaza AFP.Sustinand un discurs in fata parlamentarilor…

- Deputatii rusi au adoptat marti in a doua lectura, cea mai importanta, amendamentele constitutionale dorite de presedintele rus Vladimir Putin si menite sa marcheze Rusia pentru urmatoarele decenii, informeaza AFP. Textul a fost sustinut de 382 de deputati din Duma de Stat, camera inferioara a Parlamentului…

- Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului federal rus) examineaza marti in a doua lectura amendamentele constitutionale dorite de presedintele rus Vladimir Putin, o reforma prin care acesta urmareste sa-si lase amprenta asupra Rusiei in deceniile urmatoare, potrivit France Presse. …