- Valentina Matvjenko, presedinta camerei superioare a Parlamentului din Rusia, a declarat miercuri ca raspunsul Moscovei pentru sanctiunile americane va fi unul tintit si dureros, conform agentiilor ruse.

- Viaceslav Volodin, presedintele Dumei de Stat, camera inferioara a Parlamentului rus, a declarat, marti, ca sanctiunile impotriva Rusiei sunt motivate de cresterea influentei internationale a Moscovei, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Rusia nu va amana adoptarea unor masuri de riposta la adresa SUA dupa sanctiunile americane adoptate recent impotriva Moscovei, a anuntat luni Serghei Riabkov, adjunct al ministrului de externe rus, citat de Ria Novosti, transmite Reuters.

- Rusia a respins ultimatumul Marii Britanii, prin care aceasta cerea Rusiei sa explice in maximum 24 de ore de ce fostul agent rus Serghei Skripal si fiica acestuia au fost otraviti cu o substanta neurotoxica de uz militar. Potrivit Vedomosti, maine Londra ar putea anunța sancțiuni impotriva Moscovei.

- Intr-o audiere in Congresul Statelor Unite, generalul Scaparrotti a afirmat ca Rusia incearca sa le faca rau tarilor membre ale NATO, in special prin campania sa de difuzare a unor informatii false online, iar diversele agentii americane nu au reusit sa gaseasca eficienta necesara pentru a se opune…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steve Mnuchin, a afirmat vineri ca sanctiunile suplimentare pe care Casa Alba intentioneaza sa le impuna Rusiei ar putea interveni in urmatoarele saptamani, relateaza AFP. "Vreau sa subliniez ca lucram si la sanctiunile impotriva Rusiei", a declarat…

- Rusia dispune de masuri care pot fi luate impotriva Statelor Unite intr-o batalie a sanctiunilor, dar deocamdata nu va face nicio miscare, sustine ministrul adjunct de Externe, Sergei Ryabkov in ziarul Izvestia, informeaza Reuters. Avand in vedere ca relatiile dintre cele doua tari sunt reci in urma…

- Trezoreria SUA a anunțat vineri, 26 ianuarie, extinderea sancțiunilor impotriva Rusiei din cauza situației din sud-estul Ucrainei. In acest moment, lista neagra a fost completat cu alte 21 de nume, precum și cu noua companii. In plus, au fost extinse sancțiunile sectoriale impotriva a 12 persoane juridice…