Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat procurorului general sa investigheze daca verdictul "vinovat" vizandu-l pe protestatarul din Moscova Konstantin Kotov a fost legal, a anuntat Kremlinul, citat duminica de Reuters. Un tribunal din Moscova l-a condamnat pe Kotov, un programator in varsta de 34 de ani, la patru ani de inchisoare in septembrie pentru participare "repetata" la mitinguri neautorizate, in virtutea unei legi amplu criticate ce face din protestele non-violente o infractiune. Tribunalul a declarat ca Kotov "a ignorat principiile constitutionale de baza" continuand sa ia parte la…