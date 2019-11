Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a invitat sambata partidul aflat la putere in Rusia - in scadere de popularitate, cu un scor electoral sub asteptarile Kremlinului si reunit in congres- sa-si asume responsabilitatile si sa "raspunda problemelor oamenilor" pentru a redeveni masinaria castigatoare de altadata,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat drept fara egal pe plan mondial "noul sistem de propulsie a rachetelor" in timpul testarii caruia si-au pierdut viata in august cinci angajati ai Agentiei nucleare ruse (Rosatom). Presedintele rus a adaugat ca Moscova va continua sa perfectioneze acest tip…

- Potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov, premierul ungar se remarca printre alți lideri europeni, anunța TASS."Ungaria este o țara foarte neobișnuita și are un lider foarte neobișnuit. Este evident ca președintelui Putin ii place Orban", a spus Peskov."Este…

- Kremlinul a confirmat luni ca trupele ruse au observat avioane americane in zona unde SUA sustin ca a fost ucis liderul gruparii jihadiste Statul Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, contrazicand practic Ministerul rus al Apararii care cu o zi in urma afirmase ca nu a fost observat niciun avion american…

- 'Nu, nimeni nu ne-a spus nimic', a reactionat Peskov intr-o conferinta de presa, adaugand ca ramane de vazut cati militari americani vor fi retrasi din regiunea siriana mentionata, in conditiile in care alte detalii ale acestui plan sunt neclare. 'Urmarim foarte indeaproape situatia', a spus el.…

- Anuntul Moscovei survine in contextul in care presedintele Comisiei pentru serviciile de informatii din cadrul Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, democratul Adam Schiff, a declarat in weekend ca si-ar dori sa aiba acces la transcriptul convorbirilor telefonice intre presedintele american…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro, a carui tara se confrunta de la sfarsitul lunii ianuarie cu cea mai grava criza politica din istoria sa, va efectua "foarte curand" o vizita in Rusia, a transmis vineri Kremlinul, potrivit AFP. "Vizita este pe cale de a fi pregatita. Ea va avea loc foarte…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau rus Vladimir Putin au avut o convorbire telefonica duminica, inaintea unei reuniuni comune a Consiliului franco-rus pe teme de securitate, programata pentru luni la Moscova, a anuntat presedintia franceza intr-o declaratie de presa citata de Reuters.…