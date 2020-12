Stiri pe aceeasi tema

- Navalnii afirma ca, in acest moment, nu are nicio alta ipoteza legata de ceea ce i s-a intamplat: „Putin este in spatele tentativei de otravire, alta explicație nu am”. El adauga insa ca datoria lui este aceea de a nu se lasa intimidat: „Datoria mea este sa raman tipul caruia nu-i este frica. Și…

- Activele liderului opozitiei ruse au fost blocate pe 27 august, in cadrul unei proceduri judiciare lansate de catre un apropiat al Kremlinului. O instanta judiciara rusa a decis in octombrie 2019 ca Aleksei Navalnii si asociatii sai trebuie sa achite daune in valoare de 1,4 milioane de dolari intr-un…

- Germania a preluat tratamentul politicianului de opoziție Alexei Navalnii cu scopul de a folosi incidentul cu privire la presupusa sa otravire in Rusia cu "noviciok" pentru a refuza finalizarea construcției conductei de gaze "Nord Stream-2". De aceasta parere sint mai mulți analiști și experți, reflectind…

- Rusia are mijloace "limitate" de a ancheta cazul lui Alexei Navalnîi, a transmis vineri Kremlinul, acuzându-i pe sustinatorii opozantului rus ca au sustras în ziua incidentului indicii legate de presupusa sa otravire, relateaza AFP, preluata de Agerpres."Din pacate,…

- Rusia are mijloace "limitate" de a ancheta cazul lui Alexei Navalnii, a transmis vineri Kremlinul, acuzandu-i pe sustinatorii opozantului rus ca au sustras in ziua incidentului indicii legate de presupusa sa otravire, relateaza AFP."Din pacate, suntem limitati in capacitatea noastra de a desfasura…

- Președintele Vladimir Putin a declarat ca Rusia a convenit un imprumut de 1,5 miliarde de dolari cu Belarus. Anunțul a fost facut la finalul discutiilor cu omologul lui de la Minsk, Alexandr Lukasenko, purtate in statiunea Soci, de la Marea Neagra. Conform presei ruse, autoritatile belaruse au nevoie…

- Celebrul critic al Kremlinului, Alexei Navalnii, planuiește sa se intoarca in Rusia, imediat ce se recupereaza dupa otravire, a scris New York Times, luni, citand un oficial german de securitate, scrie The Moscow Times. El a publicat, pe Instagram, o imagine din patul de spital.

- Politicianul de opoziție rus Alexei Navalnii a postat astazi pe Instagram pentru prima oara de la otravirea sa, la sfarșitul lunii august. El a anunțat cu aceasta ocazie ca poate sa respire singur, scrie hotnews, citand AFP. „Salutare, sunt Navalnii. Mi-e dor de voi. Deocamdata abia pot face ceva, dar…