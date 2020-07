Rusia: Protestele se intensifică la Habarovsk după ce Putin a numit un guvernator interimar Președintele rus, Vladimir Putin, a numit luni un guvernator interimar pentru a conduce regiunea Habarovsk (Orientul Îndepartat), zguduita de mai mult de o saptamâna de demonstrații dupa arestarea fostului guvernator acuzat ca ar fi comis mai multe crime și care l-a învins în mod clar la alegeri pe favoritul lui Putin, informeaza AFP.



Președintele rus l-a numit pe Mikhail Degtiarev, adjunct al Dumei de Stat, guvernator interimar al regiunii dupa o întâlnire prin videoconferința, potrivit unei declarații a Kremlinului.



Mikhail Degtiarev, în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

