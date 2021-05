Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat marti revizuirea regulilor ce autorizeaza portul de arme in Rusia, dupa ce marti dimineata a avut loc un atac sangeros asupra unei scoli din regiunea autonoma Tatarstan, informeaza AFP si TASS. "Presedintele a ordonat sa fie elaborat de urgenta…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat marti revizuirea regulilor ce autorizeaza portul de arme in Rusia, dupa ce marti dimineata a avut loc un atac sangeros asupra unei scoli din regiunea autonoma Tatarstan, informeaza AFP si TASS, conform AGERPRES. "Presedintele a ordonat sa fie elaborat de…

- Alexander Murahovski, medicul care l-a tratat pe Alexei Navalnii in august 2020, la Omsk, in Siberia, dupa ce opozantul rus s-a simtit foarte rau la bordul unui avion, dovedindu-se ulterior ca a fost otravit, este dat disparut, a anuntat politia, potrivit agenției Reuters, conform News.ro . Politia…

- Serviciul rus de informatii financiare, Rosfinmonitoring, a transmis, vineri, ca a actualizat lista de organizatii si de persoane ”participante la activitati extremiste sau teroriste”, printre care apar de acum si birourile regionale ale organizatiei lui Aleksei Navalnii.Pe lista se afla nume de organizatii…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a venit cu precizari, dupa ce, miercuri, președintele rus Vladimir Putin le-a transmis rivalilor sai externi sa nu le treaca ”linia roșie” in relațiile cu Rusia. Potrivit lui Peskov, ”liniile roșii” pentru Moscova sunt tentativele de ingerinta in procesele…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, "nu se ocupa cu monitorizarea starii de sanatate si a respectarii drepturilor bloggerului condamnat Aleksei Navalnii", a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, informeaza agentia de presa TASS. "Nu am informatii ca presedintele…

- Principalul adversar al Kremlinului, Aleksei Navalnîi, vizat de mai multe proceduri judiciare, a primit doua condamnari sâmbata, una care a vizat confirmarea în apel a pedepsei sale cu închisoarea, care a fost doar ușor redusa, iar alta vizând plata unei amenzi penale pentru…

- „Plecam de la premisa ca suntem gata (sa facem asta – n.r.). In cazul in care vedem din nou (asa cum am simtit deja de mai multe ori) ca sunt impuse sanctiuni in unele domenii care creeaza riscuri pentru economia noastra, inclusiv in cele mai sensibile zone, o vom face. Nu vrem sa ne izolam de viata…