Rusia poate creşte producţia de muniţie, dar sub necesarul războiului din Ucraina Oficialul, care a vorbit sub rezerva anonimatului, a estimat ca Rusia a tras anul trecut intre 10 si 11 milioane de cartuse in Ucraina. Moscova si-a lansat invazia in februarie 2022. ”Aceasta este situatia pe care o au. Daca ai cheltuit 10 milioane de cartuse anul trecut si esti in mijlocul unei lupte si poti produce doar 1 pana la 2 milioane de cartuse pe an, nu cred ca este o pozitie foarte puternica”, a spus oficialul unui grup mic de reporteri. Alte investitii ale Rusiei in sectorul sau de aparare ar putea, de asemenea, sa permita Moscovei sa produca aproape 200 de tancuri pe an, dublul unor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oficialul, care a vorbit sub rezerva anonimatului, a estimat ca Rusia a tras anul trecut intre 10 si 11 milioane de cartuse in Ucraina. Moscova si-a lansat invazia in februarie 2022. ”Aceasta este situatia pe care o au. Daca ai cheltuit 10 milioane de cartuse anul trecut si esti in mijlocul unei lupte…

- Ministerul rus al Apararii a estimat marti ca resursele armatei ucrainene sunt „aproape utilizate”, intr-un moment in care Kievul desfasoara din luna iunie o contraofensiva pentru recucerirea teritoriilor ocupate de Moscova, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . „Resursele militare ale Ucrainei sunt…

- Ministerul rus al Apararii a estimat marti, 15 august, ca resursele armatei ucrainene sunt „aproape utilizate”, intr-un moment in care Kievul desfasoara din luna iunie o contraofensiva pentru recucerirea teritoriilor ocupate de Moscova, relateaza AFP, citata de G4media . „Resursele militare ale Ucrainei…

- Ministerul rus al Apararii a estimat marti ca resursele armatei ucrainene sunt „aproape utilizate”, intr-un moment in care Kievul desfasoara din luna iunie o contraofensiva pentru recucerirea teritoriilor ocupate de Moscova, relateaza AFP. „Resursele militare ale Ucrainei sunt aproape epuizate”, a declarat…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a declarat ca Washingtonul crede ca ministrul rus al apararii se afla in Coreea de Nord pentru a asigura aprovizionarea cu arme, astfel incat sa deblocheze invazia din Ucraina, potrivit The Guardian.In urma sosirii lui Serghei Șoigu intr-o calatorie rara…

- Soldati ucraineni au fost vazuti folosind rachete nord-coreene despre care au spus ca au fost confiscate de o tara „prietena” inainte de a fi livrate Ucrainei, relateaza sambata Financial Times (FT). Ministerul ucrainean al Apararii a sugerat ca armele au fost capturate de la rusi, potrivit ziarului.…

- Ministerul rus al Apararii a declara joi ca a continuat cu ceea ce numeste "lovituri de represalii" impotriva Ucrainei si a lovit tinte in porturile Odesa si Mikolaiv (Nikolaev) de la Marea Neagra, in a treia noaptea de atacuri consecutive, la cateva zile dupa ce Moscova a renuntat la un acord menit…

- Barbatul este suspectat ca a transmis Moscovei date despre locația din Kramatorsk atacata cu rachete marți, 27 iunie, de forțele ruse. Arestarea sa a fost anunțata miercuri de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.Despre presupusul spion se crede ca a transmis…