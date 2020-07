Rusia, pe cale să devină prima țară cu un vaccin pentru COVID-19 Rusia intenționeaza sa fie prima in lume care a aprobat un vaccin contra coronavirusului, in mai puțin de doua saptamani – in ciuda ingrijorarilor cu privire la siguranța, eficacitatea și daca țara a taiat colțurile esențiale in dezvoltare, transmite CNN. Oficialii ruși au declarat pentru CNN ca se lucreaza ca in 10 august sau mai […] The post Rusia, pe cale sa devina prima țara cu un vaccin pentru COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Centrele americane pentru controlul și prevenirea bolilor, recunosc ca desfașurarea defectuoasa a testelor SARS-CoV-2 in acest an reflecta erorile anterioare in dezvoltarea unui test pentru virusul Zika, relateaza Washington Post. In ambele cazuri, Washington Post relateaza ca agenția a dezvoltat teste…

- Oficialii americani au interceptat date electronice care arata transferuri financiare mari dintr-un cont bancar controlat de agenția rusa de informații militare intr-un cont legat de talibani, care se numara printre dovezile care susțineau concluzia lor ca Rusia oferea in mod ascuns bani pentru uciderea…

- Aparatele pentru transferul de plasma in cazul pacienților cu forme grave de COVID-19 au fost retrase din spitalele și centrele de transfuzie din trei județe. Compania care a donat echipamentele spune ca a luat decizia din cauza indiferenței de care a dat dovada Ministerul Sanatații. Firma acuza statul…

- Ministerul Apararii din Rusia a anuntat marti ca va incepe testele clinice pentru un vaccin impotriva COVID-19 pe un grup de 50 de militari care s-au oferit sa participe la acest studiu medical, relateaza EFE, preluat de Agerpres. “Pentru a verifica siguranta si eficienta vaccinului au fost selectati…

- Hidroxiclorochina nu mai poate fi prescrisa impotriva COVID-19 in spitalele din Franta, cu exceptia studiilor clinice, potrivit unui decret publicat miercuri in Jurnalul Oficial, relateaza AFP, citata de agerpres.ro. De la sfarsitul lunii martie, hidroxiclorochina putea fi prescrisa in Franta cu titlu…

- Cel mult 20% din populația celor mai afectate regiuni din lume au dezvoltat o anumita imunitate, procent care in general este sub 10%, au afirmat reprezentanții OMS in cadrul primei reuniuni mondiate a șefilor de state și specialiștilor din sanatate, la care au participat inclusiv Donald Trump și Xi…

- Cel mult 20% din populația celor mai afectate regiuni din lume au dezvoltat o anumita imunitate, procent care in general este sub 10%, au afirmat reprezentanții OMS in cadrul primei reuniuni mondiate a șefilor de state și specialiștilor din sanatate, la care au participat inclusiv Donald Trump și Xi…

- Madonna a marturisit, miercuri, ca a fost infectata cu SARS-CoV-2 la inceputul lunii martie, la incheierea turneului sau la Paris, de aceea i-au fost detectati anticorpi la testul pentru coronavirus, scrie Agerpres. Madonna a facut aceste dezvaluiri intr-o postare pe Instagram in care a anunțat și ca…