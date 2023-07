Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat de reporteri, Erdogan a spus ca spera ca acordul va fi prelungit dupa data limita actuala, 17 iulie, ca rezultat al eforturilor Natiunilor Unite si ale Turciei. „Ne pregatim sa-l gazduim pe domnul Putin in Turcia in august. Suntem de acord cu extinderea Coridorului pentru cereale al Marii Negre”.…

- Ministerul rus de Externe a avertizat sambata, 24 iunie, țarile occidentale impotriva oricarei tentative de a „profita” de situația interna din Rusia, asigurand ca revolta gruparii Wagner nu va impiedica atingerea „obiectivelor operatiunii militare speciale” in Ucraina, transmite agenția rusa de presa…

- Presedintele rus Vladimir Putin a acceptat invitatia omologului sau turc recent reales in functie, Recep Tayyip Erdogan, de a efectua o vizita in Turcia, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Putin este vizat de un mandat de arestare emis de CPI din aprilie 2023.„Presedintele turc si-a confirmat invitatia…

- Rafael Grossi, seful Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), si-a amanat vizita planificata la centrala nucleara din Zaporojie, in sudul Ucrainei, aflata sub controlul Rusiei, pana cand va putea sa se deplaseze in siguranta, a declarat miercuri, 14 iunie, un inalt oficial guvernamental…

- Kremlinul a acuzat Ucraina ca comploteaza sa atace linii electrice de inalta tensiune la doua centrale nucleare din nordul Rusiei, informeaza joi, DPA și Agerpres . ”De fapt, actiunile ostile ale regimului de la Kiev impotriva tarii noastre continua” a declarat joi, 25 mai, purtatorul de cuvant al lui…

- Adjunctul ministrului rus de externe, Serghei Riabkov, a sustinut luni ca avioanele multi-rol americane F-16 sunt inutile din punctul de vedere al evolutiei razboiului din Ucraina, transmite dpa, scrie Agerpres.Conform agentiei ruse de presa Interfax, oficialul de la Moscova a afirmat ca planurile…

- Comandantul Flotei ruse a Marii Negre, viceamiralul Viktor Sokolov, a anuntat ca a sporit masurile pentru protectia navelor si a bazei lor de la Sevastopol impotriva atacurilor cu drone, relateaza agentia TASS. „Din cauza amenintarii atacurilor in care sunt folosite complexe robotice de suprafata si…

- Conform Agerpres, Statele Unite ale Americii au transferat Ucrainei pentru prima data, bani confiscați de la un oligarh rus, urmand ca alte sume provenind din surse similare sa fie acordate guvernului de la Kiev, a anunțat procurorul general al SUA, Merrick Garland. Acesta a autorizat in luna februarie…