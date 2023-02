Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte rus Dmitri Medvedev i-a raspuns, miercuri, președintelui american Joe Biden care a cerut in discursul susținut la Varșovia ca Rusia sa iși retraga trupele din Ucraina. Medvedev, unul dintre cei mai apropiați oameni de Vladimir Putin i-a trasmis ca fara o victorie in Ucraina, „Rusia…

- Rusia este blocata de 11 luni intr-un razboi cu Ucraina pe care Vladimir Putin credea ca il va caștiga intr-o saptamana. Este un conflict declanșat pentru a repoziționa Moscova in prima liga a puterilor globale, insa efectele de pana in prezent se contabilizeaza in sute de mii de militari uciși sau…

- Incercarile Occidentului de a invinge Rusia pe campul de lupta in Ucraina sunt foarte periculoase si ar putea conduce la sfarsitul lumii, a avertizat joi patriarhul rus Kirill, in timp ce Occidentul isi intensifica ajutorul militar pentru Kiev, relateaza agentia EFE. ”Apar astazi mari amenintari in…

- Presedintele Dumei de Stat (camera inferioara), Viaceslav Volodin, a propus vineri modificarea Codului Penal al Rusiei pentru a putea sa fie confiscate bunurile rusilor care au parasit tara sub acuzatiile de incitare la extremism, reabilitarea nazismului sau ‘discreditarea’ armatei ruse, relateaza postul…

- Razboiul neprovocat pe care președintele Vladimir Putin l-a declanșat in Ucraina s-ar putea sfarși anul acesta, potrivit unui fost general al armatei americane care a avertizat ca Moscova va apela cel mai probabil la armele nucleare daca va fi pe cale sa piarda conflictul, informeaza Insider.

- Nava de razboi ruseasca echipata cu racheta hipersonica Zircon a efectuat exercitii in Marea Norvegiei, a anuntat marti Ministerul Apararii de la Moscova, citat de Reuters. „Echipajul fregatei ‘Amiral al Flotei Uniunii Sovietice Gorskov’ a efectuat un exercitiu de aparare aeriana in Marea Norvegiei”,…

- In comisie mai sunt incluși ministrul Apararii Serghei Soigu, seful Statului Major General Valeri Gherasimov, secretarul Consiliului de Securitate Nikolai Patrușev, sefii Serviciului de Informatii Externe, FSB, Garzii Nationale si altii, potrivit Ukrainska Pravda, preluata de HotNews.ro.Comisia Militara…

- Olga Vladimirovna Skabeeva, numita și „papușa de fier a lui Putin”, a susținut la televiziunea de stat ca Rusia trebuie sa caștige impotriva Ucrainei, altfel toți rușii, „fara excepție”, vor plati pentru crime de razboi. „Sa nu existe tribunale de la Haga, nici proceduri penale, nici reparații și pentru…