Rusia, o țară de "agenți străini": A fost actualizată lista cu jurnaliști și adversari ​O țara de &"agenți straini&". În Rusia este în vigoare din 2012 o lege prin care, pe lânga multe ziare, sute de ONG-uri care au primit fonduri din strainatate au suferit o reducere masiva a donațiilor sau deteriorarea reputației. Lista neagra de la Kremlin a fost acum actualizata - informeaza postul Euronews, citat de Rador.



Ministerul Justiției a adaugat 22 de noi persoane și diferite organizații, printre care grupul de asistența juridica OVD Info și un pilon al informației gratuite, Mediazon.



&"Vom continua sa lucram așa cum am facut întotdeauna&", a spus… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

