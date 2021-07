Rusia nu va trimite trupe în Afganistan, deşi situaţia acolo este ''preocupantă'' Rusia nu intentioneaza sa trimita trupe in Afganistan, in pofida preocuparii sale fata de situatia din aceasta tara dupa retragerea trupelor americane si ofensiva talibanilor, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza agentia EFE. ''Nu. Nu exista nicio discutie pe acest subiect'', a raspuns Peskov la o intrebare la conferinta sa zilnica de presa, adaugand insa ca situatia in Afganistan dupa retragerea trupelor americane si a aliatilor acestora este ''foarte preocupanta''. ''Constatam ca, din nefericire, are loc o destabilizare''… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

