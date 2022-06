Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a multumit UE pentru al saselea pachet de sanctiuni impotriva Moscovei, reinnoind totodata apelurile ca Bruxellesul sa impuna Rusiei masuri si mai dure pentru invazia Ucrainei, relateaza miercuri DPA. Un al saptelea pachet ar fi necesar odata ce termenii…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a multumit UE pentru al saselea pachet de sanctiuni impotriva Moscovei, reinnoind totodata apelurile ca Bruxellesul sa impuna Rusiei masuri si mai dure pentru invazia Ucrainei, relateaza miercuri DPA. Un al saptelea pachet ar fi necesar odata ce termenii celui…

- Un conflict mondial ar putea incepe in cazul in care NATO nu va lua in calcul avertismentul Rusiei privind livrarea de arme din Ucraina. Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a cerut NATO si SUA sa inceteze sa mai livreze arme Kievului, daca “sunt cu adevarat interesate sa rezolve criza ucraineana”,…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, spune ca alianța militara este pregatita sa sprijine Ucraina pentru anii urmatori, in razboiul impotriva Rusiei, caare ar putea sa se prelungeasca „luni sau chiar ani”, potrivit BBC.Vorbind la un summit al tinerilor de la Bruxelles, Stoltenberg a spus „trebuie…

- Occidentul nu trebuie sa subestimeze riscurile ridicate ale unui conflict nuclear in Ucraina, a avertizat luni Serghei Lavrov. Ministrul rus de externe considera ca NATO este, ”in esența”, implicata intr-un razboi proxy cu Rusia, pentru ca furnizeaza arme Kievului, relateaza Reuters.Intr-un interviu…

- Noul pachet de sanctiuni va interzice toate investitiile noi in Rusia, va spori sanctiunile asupra institutiilor financiare si intreprinderilor de stat din Rusia si va sanctiona oficialii guvernului rus si membrii familiei acestora. ”Aceste masuri vor degrada instrumentele-cheie ale puterii de stat…

- Germania nu se poate lipsi "pe termen scurt" de livrarile de gaze rusesti, iar eventuale sanctiuni impotriva Moscovei in acest sector ar face mai mult rau Uniunii Europene decat Rusiei, a declarat luni ministrul german al finantelor, Christian Lindner, transmite AFP, citata de Agerpres."Trebuie sa avem…

- Sanctiunile financiare impuse Rusiei ameninta sa dilueze dominatia dolarului american si ar putea avea ca rezultat un sistem monetar international mai fragmentat, a avertizat Gita Gopinath, prim adjunct al directorului general al Fondului Monetar International (FMI), intr-un interviu acordat publicatiei…