Strandul arata deplorabil si nu va fi deschis de ziua onomastica a primarului

Sunt sanse mari ca lugojenii sa nu poata folosi strandul nici in vara acestui an. In ciuda sutelor de mii de euro cheltuiti pana acum, bazinul in aer liber cu care se lauda Boldea de ani de zile, nu va fi deschis in luna mai. Reprezentantii Primariei… [citeste mai departe]