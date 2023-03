Rusia mută rachete nucleare în Belarus Moscova și Minskul au convenit sa desfașoare arme nucleare tactice pe teritoriul Belarusului, a transmis președintele rus Vladimir Putin, intr-un interviu acordat postului de televiziune „Rusia 24”, informeaza agențiile de propaganda RIA Novosti și TASS. Putin a precizat ca noul depozit va fi finalizat pana la 1 iulie. El da asigurari ca vor plasa arme fara a incalca obligațiile care decurg din tratatele internaționale. Potrivit lui Putin, motivul acestui pas a fost declarația Regatului Unit privind furnizarea de muniție cu uraniu saracit Ucrainei. „In ceea ce privește negocierile noastre cu Alexander… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie intenționeaza sa transfere obuze cu uraniu saracit forțelor armate ucrainene. Daca muniția cu uraniu saracit este folosita asupra trupelor ruse, raspunsul va fi teribil pentru intreaga planeta, amenința Aleksandr Lukașenko. Lukașenko, aliatul fidel al dictatorului rus a cerut sa nu fie…

- Presedintele rus Vladimir Putin a spus marti ca Rusia va "raspunde corespunzator" daca Marea Britanie va furniza Ucrainei munitii cu uraniu saracit, in timp ce ministrul rus al apararii Serghei Soigu a avertizat ca raman tot mai putini pasi de facut inaintea unei potentiale "coliziuni nucleare" intre…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat marti ca Rusia va ''raspunde corespunzator'' daca Marea Britanie va furniza Ucrainei munitii cu uraniu saracit, in timp ce ministrul rus al apararii Serghei Soigu a avertizat ca raman tot mai putini pasi de facut inaintea unei

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a sosit marti la Beijing, pentru o vizita de trei zile in timpul careia va fi primit de omologul sau Xi Jinping, pe care Lukasenko il califica drept „vechi prieten” intr-un interviu acordat unei media de stat chineze, informeaza AFP. Intr-un interviu pentru agentia…

- Intr-un interviu pentru televiziunea de stat Rossia-24 si pentru agentia oficiala RIA Novosti, Serghei Lavrov a spus ca toata lumea doreste ca actualul conflict din Ucraina - pe care Moscova il numeste "operatiune militara speciala" - sa inceteze, dar ca sprijinul acordat Kievului de Occident joaca…

- Intr-un interviu pentru televiziunea de stat Rossia-24 si pentru agentia oficiala RIA Novosti, Serghei Lavrov a spus ca toata lumea doreste ca actualul conflict din Ucraina - pe care Moscova il numeste "operatiune militara speciala" - sa inceteze, dar ca sprijinul acordat Kievului de Occident joaca…

- Mai multe persoane au fost arestate marti, la Moscova, in timp ce incercau sa depuna flori in memoria celor cel putin 45 de persoane ucise in atacul rusesc cu rachete asupra orasului ucrainean Dnipro, potrivit unor activisti pentru drepturi civile. In total, au fost efectuate patru arestari in centrul…

- Uniunea Europeana va impune noi sanctiuni impotriva Belarusului in contextul mentinerii presiunii asupra Rusiei pentru a pune capat razboiului contra Ucrainei si extinderii masurilor impotriva tarilor care sprijina Moscova. Anunțul a fost facut marti, 10 ianuarie, presedinta Comisiei Europene, Ursula…