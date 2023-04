Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile ruse se pregatesc sa inceapa o campanie majora de recrutare militara cu scopul de a inrola „inca 400.000 de soldați”. Ministerul britanic al Apararii a declarat ca Rusia prezinta activitatea ca pe o campanie de recrutare de personal voluntar și profesionist, mai degraba decat ca pe o noua…

- Ministerul britanic al Apararii (MoD) afirma ca Rusia incearca sa compenseze pierderile de vehicule blindate grele prin desfașurarea de tancuri de lupta principale T-62 vechi de 60 de ani. „Din vara anului 2022, aproximativ 800 de tancuri T-62 au fost scoase din depozite, iar unele dintre ele au primit…

- Incepand cu 1 martie, timp de trei luni, barbați din Transnistria apți pentru serviciul militar, cu varste de pana la 55 de ani, vor participa la antrenamentele contingentului de „pacificatori”, a transmis așa zisul minister al apararii de la Tiraspol, informeaza Deschide.md.Barbații din regiunea separatista…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni ca este ingrijorat de situația din regiunea separatista Transnistria din Republica Moldova, unde, acuza el, Ucraina și alte țari europene provoaca tensiuni, relateaza The Guardian. „Bineințeles, situația din Transnistria primește o…

- Autoritațile britanice anunța ca militarii ruși efectueaza „atacuri de tatonare" in apropierea orașelor ucrainene, potrivit Sky News. Astfel de atacuri s-ar fi produs in apropierea a doua orașe ucrainene, a anunțat Ministerul britanic al Apararii, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai…

- Trupele ruse inainteaza in directia a doua localitati din provincia Zaporojie, in sudul Ucrainei, unde luptele cu armata ucraineana s-au intensificat saptamana aceasta, a declarat duminica un lider prorus din aceasta provincie, potrivit France Presse. ”Frontul este mobil, in special in doua directii:…

- Rusia studiaza posibilitatea desfasurarii in Ucraina a unui numar mic dintre noile sale tancuri T-14 Armata, afirma joi Ministerul britanic al Apararii in buletinul sau zilnic despre situatia de pe frontul din Ucraina, potrivit EFE. Londra argumenteaza ca dispune de imagini cu un numar de tancuri…

- Șeful gruparii paramilitare ruse, Evgheni Prigojin, da asigurari ca orașul Bahmut va fi cucerit și spune ca mercenarii Wagner ”au lucruri de invațat” de la armata ucraineana, relateaza The Moscow Times și AFP, citata de News.ro . ”Armata ucraineana lucreaza eficient, in mod coerent. Avem de invatat…