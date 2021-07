Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina invita NATO sa iși testeze sisteme moderne de razboi electronic in Dobas, impotriva celor rusești Țarile Alianței iși pot testa ultimele tehnologii din domeniul razboiului electronic impotriva sistemelor rusești, pe care Moscova le testeaza in teritoriile ocupate din regiunile Donețk și Lugansk.…

- Președintele rus Vladimir Putin a promulgat joi legea care obliga firmele IT straine sa-și deschida sucursale pe teritoriul Rusiei, astfel încât sa poata exercita un control sporit asupra giganților tech, relateaza Reuters. Rusia dorește sa aiba un control și mai mare asupra internetului…

- Moscova vrea ca SUA sa ridice sanctiunile impotriva companiilor rusesti in schimbul continuarii participarii sale la Statia Spatiala Internationala (ISS) si dupa 2025. "Fie cooperam, si atunci sanctiunile trebuie retrase imediat, fie Rusia se va baza pe propria statie spatiala", a declarat…

- Rusia a anuntat luni sanctiuni impotriva a noua inalti oficiali canadieni, in special a ministrului Justitiei, in represalii la masuri similare luate de Ottawa in martie pentru a protesta impotriva tratamentului aplicat opozantului Aleksei Navalnii, relateaza AFP. Intr-un comunicat, diplomatia…

- Moscova vrea ca SUA sa ridice sanctiunile impotriva companiilor rusesti in schimbul continuarii participarii sale la Statia Spatiala Internationala (ISS) si dupa 2025. "Fie cooperam, si atunci sanctiunile trebuie retrase imediat, fie Rusia se va baza pe propria statie spatiala", a declarat luni seful…

- Consiliul Federației, camera superioara a Parlamentului Rusiei, a adoptat miercuri o lege prin care introduce o interdicție temporara pentru liderii și membrii organizațiilor considerate extremiste sau teroriste de a participa la alegeri, scrie agenția TASS. Legea a fost votata cu un singur vot impotriva…

- Jucatorul echipei Manchester United, Marcus Rashford, a declarat ca a primit cel putin 70 de mesaje rasiste dupa finalul meciului, pierdut la penaltiuri cu Villarreal, în ultimul act al Europa League, informeaza lefigaro.fr."Cel putin 70 (n.r. - de postari care contin) insulte rasiste…

- Rusia a anuntat vineri sanctiuni la adresa a 8 responsabili europeni, inclusiv a presedintelui Parlamentului European, ca represalii dupa cele instituite de UE in martie, pe fondul reinnoirii tensiunilor dintre Moscova si Occident, relateaza France Presse.