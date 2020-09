Stiri pe aceeasi tema

- Activisti din opozitia rusa au anuntat ca au fost atacati marti de catre un necunoscut, care a aruncat in sediul lor, in Siberia, o sticla cu un ”compus chimic”, iar doua persoane au fost trimise la spital in vederea unor examene, relateaza AFP, potrivit news.ro.Olga Guseva, o activista din…

- Mii de locuitori din orașul Habarovsk, Rusia, au participat sambata dimineața la un un protest impotriva președintelui Vladimir Putin, potrivit Digi24.Protestatarii sunt nemultumiti de modul in care Kremlinul a gestionat o criza politica regionala, dar si de presupusa otravire a lui Navalnii, un critic…

- Mii de persoane au iesit sambata in strada la Habarovsk, un oras in Extremul Orient rus, in semn de protest fata de modul cum gestioneaza presedintele rus Vladimir Putin o criza politica regionala si fata de otravirea opozantului Aleksei Navalnii, relateaza Reuters.Citește și: Ludovic Orban…

- Liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii, aflat in coma dupa ceea ce apropiatii sai asigura ca a fost o „otravire” a fost transportat in aceasta dimineața cu un avion in Germania. Avionul medical care l-a transporta pe liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii a aterizat sambata dimineata pe aeroportul…

- Aleksei Navalnii, in varsta de 44 de ani, se afla in stare instabila dupa ce ar fi fost otravit. Nu ar fi pentru prima data cand i se vrea raul, el sustinand ca s-a incercat otravirea sa, in timp ce se afla in inchisoare.

- Guvernul Boris Johnson a exprimat preocupare, joi, in legatura cu informatiile privind posibila otravire a liderului opozitiei din Rusia, Aleksei Navalnii, informeaza agentia de presa Reuters, anunța MEDIAFAX."Sunt profund preocupat de relatarile ca liderul opozitiei ruse, Aleksei Navalnii,…

- Vaccinul impotriva coronavirusului pe care Rusia spune ca l-a dezvoltat a fost denumit „Sputnik V”, o referința la satelitul sovietic, primul dispozitiv spațial amplasat pe orbita, a declarat președintele fondului suveran, implicat in dezvoltarea produsului, potrivit AFP.„Peste un miliard de doze” au…

- Comitetul de Investigatii al Rusiei a anuntat luni ca a deschis o ancheta impotriva lui Aleksei Navalnii, principalul opozant si critic al Kremlinului, privind o presupusa calomnie prin intermediul unor comentarii pe care el le-a facut in social media, informeaza Reuters. Intr-un comunicat, Comitetul…