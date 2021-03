Stiri pe aceeasi tema

- Rusia isi retrage ambasadorul din SUA, trimis pentru consultari, dupa ce Joe Biden a spus ca Putin este un ”ucigas”. Rusia isi retrage pentru consultari ambasadorul din SUA, dupa afirmatiile lui Joe Biden despre Vladimir Putin. Joe Biden a declarat ca il considera „criminal” pe liderul rus si l-a avertizat…

- Avertismentul lui Joe Biden, formulat intr-un interviu acordat televiziunii ABC, vine dupa publicarea unui raport al serviciilor secrete americane care susține ca Vladimir Putin a coordonat cel mai probabil eforturile de manipulare a alegerilor prezidentiale din 2020 in favoarea lui Donald Trump.Presedintele…

- Joe Biden a declarat ca omologul sau rus, Vladimir Putin, va suporta consecințele pentru coordonarea acțiunilor Rusiei de amestec în alegerile prezidențiale americane de anul trecut în favoarea lui Donald Trump, iar acest lucru se va vedea curând. “Va plati prețul”, a spus…

- Germania doreste ca in timpul presedintiei lui Joe Biden sa aseze pe noi baze relatiile cu SUA, ajunse la un nivel minim cat a fost Donald Trump presedinte, si aceste relatii imbunatatite sa deschida usa de pilda pentru posibile sanctiuni comune impotriva Chinei si Rusiei pentru drepturile omului sau…

- Presedintele rus Vladimir Putin este dispus sa restabileasca relatiile cu SUA in aceeasi masura in care Washingtonul este pregatit pentru aceasta, a declarat luni purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile de presa TASS si EFE. „Presedintele Putin si-a declarat in mai multe…

- Moscova a avertizat ca este pregatita sa rupa legaturile cu Uniunea Europeana in situația in care blocul comunitar instituie sanctiuni economice dureroase impotriva Rusiei, a declarat vineri ministrul de externe rus Serghei Lavrov intr-un interviu din care sunt postate extrase pe site-ul Ministerului…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat miercuri Ministerului de Externe sa inceapa discutiile cu SUA pentru prelungirea ultimului tratat de dezarmare major, New START. Sub presedintia lui Donald Trump, SUA au pus conditii pentru reinnoirea tratatului, iar Rusia a respins aceasta abordare. Marti,…

- Rusia nu se asteapta la ''nimic bun'' de la viitorul presedinte american Joe Biden, a afirmat marti ministrul-adjunct al afacerilor externe rus Serghei Riabkov, estimând ca politica externa a administratiei Biden va fi ghidata de ''rusofobie'', informeaza miercuri…