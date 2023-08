Moscova are o lista de cerinte pe care doreste sa le indeplineasca inainte de a reveni la un acord, pe care l-a denuntat la 17 iulie, care a permis exporturile sigure de cereale ucrainene din Marea Neagra, in ultimul an. In temeiul unui pact aferent – negociat si in iulie 2022 – oficialii ONU au convenit sa contribuie la facilitarea exporturilor rusesti de alimente si ingrasaminte. ”De indata ce se va face acest lucru, acest acord va fi imediat reinnoit”, a declarat reporterilor purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a declarat joi, reporterilor,…