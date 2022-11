Rusia își crește cu 50% fondurile pentru înzestrarea Armatei roșii Rusia va crește fondurile de inzestrare a Armatei cu 50% in anul 2023, a declarat ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu. Anunțul de la Moscova detaliaza ca sumele supșlimentare vor fi folosite pentru necesarul de „armament și hardware” al trupelor Rusiei, care va fi acoperit in proporție de 97 la suta. Anunțul Federației Ruse vine […] The post Rusia iși crește cu 50% fondurile pentru inzestrarea Armatei roșii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Federația Rusa iși va crește cu 50 la suta fondurile pentru inzestrarea armatei, in anul 2023, a anunțat ministrul Apararii, generalul Serghei Șoigu. Anunțul a fost transmis de presa de la Moscova la data de 30 noiembrie 2022. Pe baza acestor suplimentari de buget, necesarul de armament al trupelor…

- Ursulei von der Leyen a acuzat Rusia la summitul G20 de utilizarea gazelor ca arma, in ultimele opt luni. Moscova este mai interesata de utilizarea gazului ca arma – chiar daca acest lucru inseamna distrugerea, nu comercializarea lui – ca raspuns la sanctiunile occidentale contra Rusiei dupa invadarea…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat, luni, o rezolutie neobligatorie in favoarea crearii unui mecanism de despagubire pentru distrugerile, de natura umana si materiala, cauzate de invazia Rusiei in Ucraina, informeaza agenția France-Presse, preluata de Agerpres. Spre deosebire de Consiliul de Securitate,…

- Norvegia va ridica nivelul de alerta al forțelor militare de marți, 1 noiembrie, ca raspuns la razboiul din Ucraina, a afirmat prim-ministrul Jonas Gahr Stoere, citat de Reuters. Norvegia este in prezent cel mai mare exportator de gaze naturale catre Uniunea Europeana, acoperind aproape un sfert din…

- Generalul Serghei Surovikin, care a fost numit recent in funcția de comandant al operațiunilor militare ale Rusiei, a afirmat ca obiectivul strategic este ca “Ucraina sa devina independenta de Occident și de NATO și un stat prietenos cu Rusia”. Intr-un interviu acordat saptamana trecuta, Surovikin a…

- Ministrul de externe iranian, Hosein Amir Abdolahian, a declarat joi ca Iranul coopereaza in domeniul apararii cu Rusia, dar a subliniat ca tara sa nu trimite arme si drone impotriva Ucrainei, transmite EFE, citata de Agerpres. ”Avem o cooperare in domeniul apararii cu Rusia, dar politica noastra nu…

- Cel putin 13 persoane au fost ucise – inclusiv sapte copii – intr-un atac armat in Scoala nr. 88 din Ijevsk, in centrul Rusiei, anunta luni Comisia rusa de ancheta, potrivit careia atacatorul s-a sinucis, relateaza AFP, citata de News.ro. ”Potrivit datelor preliminare, 13 persoane, sase adulti si sapte…

- Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a acuzat Occidentul ca joaca un „meci de șah cu moartea” in sprijinul acordat Ucrainei, relateaza The Guardian. Potrivit publicației britanice, intr-o postare pe Vkontake, cea mai mare rețea de socializare din Rusia, Medvedev, care in prezent ocupa funcția de vicepreședinte…