Rusia interzice intrarea a şapte cetăţeni britanici pe teritoriul său Rusia a decis sa interzica intrarea a sapte cetateni britanici pe teritoriul sau, ca masura simetrica dupa ce Londra a sanctionat sapte cetateni rusi, a anuntat vineri Ministerul de Externe de la Moscova.



Numele cetatenilor britanici vizati de aceasta masura nu au fost dezvaluite, relateaza Reuters și Agerpres.



În luna august, Marea Britanie a impus sanctiuni contra a sapte indivizi despre care sustinea ca sunt agenti operativi ai serviciilor ruse de informatii, banuiti de implicare în otravirea opozantului Kremlinului Aleksei Navalnîi.



Navalnîi a fost… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

