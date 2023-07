Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu pregateste atacuri asupra navelor civile de transport in Marea Neagra, a declarat joi ambasadorul rus in SUA, Anatoli Antonov, dupa ce Casa Alba a evocat posibilitatea unor astfel de atacuri, iar Ministerul rus al Apararii insusi a transmis ca va considera navele care se indreapta spre Ucraina…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a vizitat trupele implicate in operatiunea militara din Ucraina, a anuntat luni agentia de presa RIA. Este prima sa aparitie publica dupa rebeliunea din weekend a grupului de mercenari Wagner, sub conducerea lui Evgheni Prigojin. Shoigu, absent for the last…

- Rusia intentioneaza sa nu mai prelungeasca acordul care a permis Ucrainei sa-si reia exporturile de cereale prin porturile sale de la Marea Neagra dupa ce armata rusa a impiedicat folosirea acestora odata cu razboiul pornit in februarie 2022, unul din motive fiind acela ca nu a fost respectata componenta…

- Ministerul rus de Externe a anuntat vineri ca l-a convocat pe ambasadorul Japoniei la Moscova in legatura cu decizia guvernului de la Tokyo de a furniza echipamente militare Ucrainei, informeaza Reuters.

- Ministerul ucrainean al Apararii a declarat vineri ca Moscova intentioneaza sa simuleze un accident major la o centrala nucleara controlata de fortele pro-ruse pentru a incerca sa zadarniceasca contraofensiva ucraineana menita sa recucereasca teritoriul ocupat de Rusia, informeaza Reuters. Centrala…

- Ministerul Finantelor de la Seul a anuntat ca ministrul Choo Kyung-ho si ministrul ucrainean al Economiei, Iulia Sviridenko, aflata la Seul pentru a participa la o conferinta, au semnat acordul asupra pachetului de ajutor, care va consta din donatii si imprumuturi, relateaza Reuters citata de Agerpres.Coreea…

- Deficitul bugetului federal al Rusiei s-a situat la 3.400 miliarde de ruble (43,8 miliarde de dolari) in primele patru luni din 2023, in urma majorarii cheltuielilor si a reducerii veniturilor din energie, a informat Ministerul de Finante, transmite Reuters.

- Preturile globale mai slabe inseamna ca petrolul rusesc este tranzactionat la sub 60 de dolari pe baril, nivelul plafonului de pret impus de tarile occidentale, facandu-l mai atractiv pentru cumparatorii asiatici, deoarece au mai putine probleme cu bancile si cu respectarea normelor. Exporturile de…