Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inregistrat in ultimele 24 de ore, 22.702 noi infectari cu virusul SARS-CoV-2, un nou record zilnic de la declansarea pandemiei in martie, au informat sambata autoritatile sanitare ale tarii, citate de EFE potrivit Agerpres. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 391 de decese asociate bolii…

- Germania a inregistrat un nou maxim de contagieri depasind 20.000 de cazuri confirmate cu virusul SARS-CoV-2 in ultimele 24 de ore, in timp ce numarul deceselor a ajuns la 166, conform datelor publicate de Institutul Robert Koch pentru controlul bolilor infectioase (RKI), citate de EFE.

- Autoritatile sanitare din Bulgaria au anuntat marti la Sofia un nou numar record de contagieri cu virusul SARS-CoV-2, raportand in ultimele 24 de ore 2.427 de noi infectari. De asemenea, in ultimele 24 de ore in Bulgaria au fost inregistrate 51 de decese asociate maladiei COVID-19. Numarul total al…

- Organizația Mondiala a Sanațații anunța ca decesele zilnice cauzate de COVID-19 au crescut cu aproape 40% comparativ cu saptamana precedenta.Purtatorul de cuvant al OMS, Margaret Harris, a spus ca Franta, Spania, Marea Britanie, Olanda si Rusia au inregistrat majoritatea cazurilor, care au crescut in…

- Republica Ceha a inregistrat 7.301 de cazuri de contagiere cu noul coronavirus in ultimele 24 de ore, ceea ce reprezinta un nou record pentru o zi de duminica, a informat Ministerul Sanatatii din aceasta țara, citat de EFE și preluat de Agerpres.

- Un numar record de decese cauzate de coronavirus a fost inregistrat in Rusia. 317 bolnavi au murit in ultimele 24 de ore. Numarul total al persoanelor care au luat SARS-CoV-2 in Rusia, de la izbucnirea pandemiei, a ajuns la 1.447.335, potrivit stiri.tvr.ro. 317 decese cauzate de Covid-19 in ultimele…

- Rusia a inregistrat sambata cel mai mare numar de cazuri zilnice de Covid-19, astfel ca totalul contaminarilor raportate de la inceputul epidemiei aici este 1.285.084, potrivit Reuters.Citește și: Capii de lista ai PNL la alegerile parlamentare: Ludovic Orban platește tainul traseiștilor/…

- Peste tot in lume cazurile au crescut constant de-a lungul saptamanii chiar daca noile cazuri de infectii in cele mai afectate tari, precum India si Brazilia, au aratat semne de scadere. Varful focarului in Europa s-a mutat in Marea Britanie, Rusia, Spania si Franta, care au raportat cel putin peste…