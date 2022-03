Soferul a fugit. Fetita lovita pe o trecere de pietoni din Lugoj

Un barbat de 43 de ani este cercetat de politistii din Lugoj dupa ce a lovit cu masina o fetita de 12 ani. Accidentul a avut loc in apropierea magazinului Lidl de pe strada Caransebesului. In ciuda faptului ca fetita a fost aruncata in urma impactului cativa metri pe sosea,… [citeste mai departe]