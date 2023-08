Rusia, în fața celui mai mare atac ucrainean asupra teritoriului său: ce vizau dronele ucrainene care au lovit în șase regiuni Ucraina a efectuat, in noaptea de 30 de august, un atac cu drone care a vizat șase regiuni rusești, cel mai semnificativ atac de acest fel de pana acum. Pagube au fost inregistrate la aeroportul din Pskov, unde mai multe avioane militare de transport Il-76 au fost avariate, potrivit agenției de stat Tass. Oficialii ruși nu au spus insa ce pabuge au produs dronele doborate, dar nici care erau țintele vizate de atacurile dejucate, informații pe care le dezvaluie publicația independenta rusa Meduza.Potrivit agențiilor de stat, dupa miezul nopții, sistemele de aparare aeriana au doborat trei drone… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

