Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse și ucrainene au dus lupte aprige in jurul orașului Avdiivka din estul Ucrainei, dupa ce Moscova a lansat saptamana aceasta una dintre cele mai mari ofensive militare din ultimele luni. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca forțele ucrainene iși mențin pozițiile in a treia…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat ca nu se știe cand se termina razboaiele, așa ca este de așteptat ca invadarea Ucrainei de catre Rusia sa dureze, a relatat news.ro.„Majoritatea razboaielor dureaza mai mult decat se asteapta, atunci cand incep. Prin urmare, trebuie sa ne pregatim…

- UPDATE 7:00 Kievul și Moscova au pierderi comparabile cu cele din Primul Razboi MondialNumarul soldaților uciși sau raniți a fost unul dintre cele mai bine pastrate secrete de la inceputul invaziei ruse in Ucraina. In fiecare conflict, supraestimarea pierderilor cauzate inamicului și minimizarea pierderilor…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat vineri un decret care ii obliga pe membrii formatiunilor paramilitare sa depuna juramant fata de Rusia, la fel ca soldatii din armata regulata, la doua zile dupa presupusa moarte a seful mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, informeaza AFP. In virtutea acestui…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat joi ca Ucraina nu este implicata in niciun fel in presupusul deces al sefului grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, in urma prabusirii, cu o zi inainte, a unui avion in Rusia, si a lasat sa se inteleaga ca cel responsabil de aceasta moarte…

- Razboi in Ucraina, ziua 526. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca atacurile Rusiei asupra infrastructurii portuare a țarii sale arata ca Moscova intenționeaza sa creeze o ”catastrofa globala”, cu o criza a piețelor alimentare,

- Razboi in Ucraina, ziua 526. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca atacurile Rusiei asupra infrastructurii portuare a țarii sale arata ca Moscova intenționeaza sa creeze o ”catastrofa globala”, cu o criza a piețelor alimentare,

- Razboi in Ucraina, ziua 526. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca atacurile Rusiei asupra infrastructurii portuare a țarii sale arata ca Moscova intenționeaza sa creeze o ”catastrofa globala”, cu o criza a piețelor alimentare,