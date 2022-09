Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a extins probabil locațiile in care este pregatita sa loveasca, intr-o acțiune menita sa submineze moralul guvernului și al poporului ucrainean, se arata in evaluarea de duminica dimineața a ministerului britanic al apararii, informeaza Reuters. Latest Defence Intelligence update on the situation…

- Imaginile cu bunica Paraska, 92 de ani, au fost publicate pe canalul de Telegram de jurnalistul ucrainean Andri Țaplienko. Deși nu precizeaza locația, publicația Obozervatel a scris ca femeia locuiește intr-una din zonele eliberate dupa contraofensiva armatei ucrainene. „La cei 92 de ani ai sau, bunica…

- Fortele ucrainene inregistreaza tot mai multe succese in contraofensiva lor impotriva trupelor ruse, potrivit presei ucrainene si a unor surse din serviciile de informatii britanice, transmite sambata dpa, informeaza AGERPRES . Presa ucraineana a publicat sambata dimineata o fotografie despre care a…

- Fortele ucrainene inregistreaza tot mai multe succese in contraofensiva lor impotriva trupelor ruse, potrivit presei ucrainene si a unor surse din serviciile de informatii britanice, transmit agențiile de presa straine. Presa ucraineana a publicat sambata dimineata o fotografie despre care a relatat…

- Rusia si-a intensificat atacurile in Donetk (estul Ucrainei) in ultimele cinci zile, intr-o miscare ce ar putea viza atragerea fortelor ucrainene si zadarnicirea unui eventual contraatac al acestora, a anuntat sambata Ministerul Apararii britanic, potrivit Reuters. ”Exista o posibilitate realista ca…

- Rusia si-a intensificat atacurile in Donetk (estul Ucrainei) in ultimele cinci zile, intr-o miscare ce ar putea viza atragerea fortelor ucrainene si zadarnicirea unui eventual contraatac al acestora, a anuntat sambata Ministerul Apararii britanic, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Rusia continua sa bombardeze constant pe frontul Harkov din nord-estul Ucrainei pentru a bloca fortele de aparare ucrainene si a preveni utilizarea lor in contraatacuri in alte regiuni, a declarat vineri, 19 august, Ministerul Apararii britanic, informeaza Reuters cu referire la Agerpres . Orasul Harkov,…

- Prioritatea Rusiei a fost probabil saptamana trecuta sa reorienteze unitati pentru a-si consolida campania in sudul Ucrainei, informeaza serviciile de informatii militare britanice intr-o postare pe Twitter, relateaza Reuters, conform AGERPRES. Ucraina si Rusia s-au acuzat reciproc de bombardarea complexului…