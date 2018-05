Rusia face apel la comunitatea internaţională pentru reconstrucţia Siriei Rusia a facut apel miercuri la comunitatea internationala sa se implice in reconstructia Siriei, estimand ca succesele militare ale regimului permit restabilirea tarii afectate de razboi intr-un stat "unificat si indivizibil", informeaza AFP.



"Pentru a obtine reconstruirea regiunilor care au suferit de pe urma operatiunilor militare impotriva gruparilor teroriste in Siria si a economiei tarii in ansamblul ei este nevoie de ajutorul intregii comunitati internationale", a declarat in timpul unei conferinte de presa generalul rus Serghei Rudskoi, seful Directiei principale de operatiuni… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

