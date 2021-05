Stiri pe aceeasi tema

- Adjunctului atasatului pe probleme de aparare din cadrul Ambasadei Romaniei la Moscova, capitan Alin Iliescu, a fost declarat persona non grata ca raspuns la expulzarea adjunctului atasatului militar de la Ambasada Rusiei din București, se arata intr-un comunicat al Ministerului de Externe al Federatiei…

- Diplomații expulzați miercuri provin din țari care la randul lor au expulzat mai multi diplomati rusi, in semn de sprijin fata de Republica Ceha, scrie Deutsche Welle . Ministrul de Externe din Rusia a anunțat miercuri expulzarea a șapte diplomați din Slovacia, Letonia, Lituania și Estonia. Diplomații…

- Activitațile și acțiunile sale contravin prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice din 1961, a informat, luni, Ministerul roman al Afacerilor Externe. „Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritațile romane au decis declararea persona non grata pe teritoriul Romaniei…

