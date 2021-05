Stiri pe aceeasi tema

- Intervalul de timp petrecut de navele din cadrul Flotei ruse din Marea Neagra în largul marii a crescut cu peste un sfert în ultima perioada din cauza intensificarii activitatii navelor NATO în regiune, susține comandantul Districtului militar Sud, Aleksandr Dvornikov, citat de agentia…

- Romania, „ingrijorata” de prezența militara sporita a Rusiei in regiune Bogdan Aurescu. Foto: gov.ro. România nu se simte amenințata, ci îngrijorata de prezența militara sporita a Rusiei în regiune, iar, datorita Organizației Tratatului Nord-Atlantic, Marea Neagra este…

- Marina rusa a inceput miercuri manevre militare la Marea Neagra, inainte de sosirea in regiune a unor nave americane de razboi, potrivit agenției Reuters. citata de news.ro . Mai multe nave rusești, inclusiv unele de razboi, au fost mutate din Marea Caspica in Marea Neagra pentru a participa la exerciții,…

- Moscova a avertizat marti Statele Unite ale Americii „sa stea, pentru binele lor, departe” de Rusia si Crimeea, atentionind ca riscul de incidente este foarte ridicat, informeaza agentia de presa Interfax care il citeaza pe ministrul adjunct al afacerilor externe rus Serghei Riabkov, transmite Reuters.…

- Pentru prima data in istorie, dupa episodul "Crimea", Romania devine garantul securitații intregii Europe si NATO pe amenințari strategice ce pot fi generate din cel mai mare "portavion" din Marea Neagra și Rusia, afirma vicepreședintele Comisiei de aparare din Camera Deputaților, Bogdan Rodeanu.…