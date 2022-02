Președintele CE, Ursula von der Leyen a anunțat masuril pe care UE le impune impotriva Rusiei, care nu pare ca are in plan sa opreasca razboiul prea curand. Astfel, pare a fi finalul financiar al Rusiei , in contextul in care o mare parte dintre banci vor fi blocate, pe cand altele vor fi eliminate din SWIFT. „In mod concret, ne angajam sa luam urmatoarele masuri: In primul rand, ne angajam sa ne asiguram ca bancile rusești selectate sunt eliminate din sistemul de mesagerie SWIFT. Acest lucru va asigura ca aceste banci sunt deconectate de sistemul financiar internațional și le va afecta capacitatea…