- Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a informat joi ca "specialisti militari" rusi si turci au fost ucisi de combatanti care au intreprins mai mult de 1.000 de atacuri in ultimele doua saptamani ale lunii ianuarie in provincia siriana Idlib, transmite Reuters. "S-a inregistrat recent…

- O jurnalista din Rusia a fost grav ranita, miercuri, in Siria. Wafa Shabrouney de la RT si echipa sa "filmau depozite de arme ramase dupa retragerea combatantilor din orasul Maarrat al-Numan". Conform primelor informatii, un obuz a explodat.

- Cîrstea a facut unul dintre cele mai bune meciuri din ultima perioada și a reușit astfel calificarea în turul al doilea de la Australian Open, acolo unde va juca împotriva lui Coco Gauff din Statele Unite ale Americii. Cîrstea a avut un conflict intern cu Simona Halep…

- Doisprezece militari sirieni si 50 de insurgenti au fost ucisi in confruntari produse in ultimele 24 de ore in provincia Idlib, anunta Ministerul rus al Apararii, citat de postul Al-Arabiya prelauta de mediafax.Confruntarile s-au soldat cu moartea a 12 militari sirieni si ranirea a 24, in…

- ​Doisprezece militari sirieni si 50 de insurgenti au fost ucisi în confruntari produse în ultimele 24 de ore în provincia Idlib, anunta Ministerul rus al Apararii, citat de Mediafax.Confruntarile s-au soldat cu moartea a 12 militari sirieni si ranirea a 24, în ultimele…

- Atacurile iraniene cu rachete impotriva unor tinte americane in Irak nu au vizat uciderea de militari americani, ci au incercat sa provoace pagube 'masinariei militare' a Washingtonului si au reprezentat inceputul unei serii de atacuri in regiune, a declarat Amir Ali Hajizadeh, seful Fortei…

- Președintele rus este un rar exemplu de lider al unei mari puteri, care este gata sa ofere raspunsuri desfașurate, pe viu și in detaliu, (cu o doza de umor) la intrebarile delicate ale comunitații investiționale mondiale, scrie analistul Ivan Danilov. © AFP 2019 / SERGIO LIMAVladimir Putin: Statele…

- Ministrul turc al afacerilor externe Mevlut Cavusoglu a avertizat luni ca Ankara ar putea lansa noi actiuni in nordul Siriei impotriva fortelor kurde, acuzand SUA si Rusia ca nu si-au respectat angajamentele, tr...