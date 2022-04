Armata rusa se declara vineri pregatita sa respecte „in orice moment” un armistitiu „in intregul sau intr-o parte” a complexului Azovstal, ultimul bastion al fortelor ucrainene la Mariupol, cu scopul de a permite o evacuare a civililor si capitularea combatantilor ucraineni, relateaza AFP. „Punctul de pornire al acestei pauze umanitare va fi ridicarea de catre […] The post Rusia condiționeaza evacuarea civililor din Mariupol de capitularea militarilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .