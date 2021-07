Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a inregistrat sambata 697 de decese din cauza COVID in ultimele 24 de ore, dintre care 116 numai la Moscova. Este cea mai ridicata cifra de la inceputul pandemiei, pentru a cincea zi la rand, pe masura ce varianta Delta se raspandește cu rapiditate in tara, informeaza Afp, citata de News. Tot…

- Rusia a inregistrat miercuri un record de decese zilnice cauzate de COVID-19 pentru a doua zi consecutiv, tara fiind puternic afectata de varianta Delta a virusului, pe fondul unei campanii de vaccinare care avanseaza lent, transmite AFP. Concret, 669 de persoane au murit din cauza COVID-19 in ultimele…

- Ungaria si Rusia au inceput negocierile asupra cooperarii strategice in vederea productiei de vaccinuri anti-COVID-19, a anuntat joi ministrul ungar al afacerilor externe Peter Szijjarto, dupa convorbiri cu ministrul rus al industriei si comertului Denis Manturov, informeaza MTI, Reuters si TASS,…

- Ungaria si Rusia au inceput negocierile asupra cooperarii strategice in vederea productiei de vaccinuri anti-COVID-19, a anuntat joi ministrul ungar al afacerilor externe Peter Szijjarto, dupa convorbiri cu ministrul rus al industriei si comertului Denis Manturov, informeaza MTI, Reuters si TASS. Potrivit…

- Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, s-a aratat scandalizat de lentoarea cu care avanseaza vaccinarea anti-COVID-19 in capitala rusa, ai carei locuitori refuza in mare parte sa se vaccineze chiar daca exista seruri din abundenta, iar rata mortalitatii este ridicata, scrie Agerpres. „Oamenii continua…

- Numarul noilor cazuri de COVID-19 a atins vineri la Moscova un maxim dupa luna ianuarie, pe fondul restrictiilor antiepidemice limitate si unei campanii de vaccinare dezamagitoare, relateaza AFP și Agerpres. In capitala rusa s-au inregistrat in ultimele 24 de ore 3.818 noi cazuri de COVID-19, in timp…

- Numarul noilor cazuri de COVID-19 a atins vineri la Moscova un maxim dupa luna ianuarie, pe fondul restrictiilor antiepidemice limitate si unei campanii de vaccinare dezamagitoare, relateaza AFP, potrivit Agerpres.In capitala rusa s-au inregistrat in ultimele 24 de ore 3.818 noi cazuri de COVID-19,…

- Potrivit expertilor, remedierea tuturor neregulilor enumerate intr-un raport al FDA ar putea dura luni de zile. Nici J&J si nici FDA nu au spus cand se asteapta la reluarea productiei fabricii din Baltimore, detinuta de compania Emergent Biosolutions. Numai alte doua fabrici sunt echipate pentru a aproviziona…