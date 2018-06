Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Vladimir Putin a avertizat, miercuri, ca efectivele ruse din Crimeea pot respinge orice atac inamic, denuntand suplimentarea capacitatilor militare NATO in Romania, Polonia, Bulgaria si tarile baltice, informeaza Mediafax."In Peninsula Crimeea a fost creata o combinatie unica…

- In 2016, in UE au fost produse peste 527 de miliarde de tigari, cu 36 de miliarde de mai putine decat in 2015 si cu aproximativ o treime (aproape 300 de miliarde) sub productia inregistrata in urma cu zece ani.Productia UE in 2016 a reprezentat echivalentul a 1.000 de tigari, sau aproximativ…

- Volei Alba Blaj, vicecampioana Europei la volei feminin, s-a desparțit deja de doua jucatoare, vedeta cubaneza Ana Cleger – care a semnat in Rusia, cu nou-promovata Lokomotiv Kalinigrad, unde a primit un contract extraordinar, și Petya Barakova, ridicatoarea din Bulgaria, care a ajuns in Polonia, la…

- "King" apare la aproximativ doi ani de la lansarea hitului internațional "California", care i-a adus artistului locul 1 in topurile radiourilor din peste 20 de țari precum Rusia, Turcia, Bulgaria și multe altele din Europa de Sud-Est, locul 3 in topul audiențelor radio și TV din Romania, zeci de…

- Un diplomat roman va fi expulzat de Rusia. Informația a fost confirmata și de MAE din Romania. Rusia va expulza 13 diplomați din Ucraina, 4 diplomați din Germania, unul din Polonia, 3 din Lituania, Cehia și R. Moldova, doi italieni și un roman. De asemenea Moscova expulzeaza doi diplomați olandezi,…