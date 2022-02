Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ar putea ataca sateliții pentru a perturba comunicațiile și serviciile GPS, a avertizat directorul National Reconnaissance Office (NRO), agenție care opereaza sateliții de recunoaștere ai guvernului SUA. „Cred ca putem vedea destul de clar ca Rusia este hotarata sa faca ce vrea in Ucraina și vrea…

- Cel putin 40 de militari si aproximativ zece civili au fost ucisi joi, in primele ore la invaziei ruse a Ucrainei, declara presei Oleksii Arestovici, un consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP. ”Stiu ca peste 40 de militari ucraineni au fost ucisi, iar alte cateva zeci…

- NATO se asteapta la un atac de mare anvergura din partea Rusiei in Ucraina si a plasat in alerta forta sa de reactie rapida pentru a apara aliatii, a anuntat marti secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, relateaza AFP, Reuters si DPA. ”Toate indiciile arata ca Rusia planuieste…

- Comandantii militari rusi ar fi primit deja ordinele de atac in vederea invadarii Ucrainei, potrivit unor surse din serviciile de informatii americane citate de CBS . In acest moment, comandantii rusi aflati pe teren planifica modul in care sa-si manevreze fortele in sectoarele de front care le-au fost…

- Ministrul Apararii, Vasile Dincu, a vorbit joi despre efectele pe care le-ar putea avea un eventual conflict armat intre Rusia și Ucraina. Oficialul a dat asigurari ca Romania este pregatita pentru „efectele colaterale” ale unui razboi, referindu-se aici la primirea refugiaților din țara vecina, atat…

- Europarlamentarul Eugen Tomac și alți membri ai PPE au avut o intalnire cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. La final, Tomac a explicat ca Uniunea Europeana pregatește un raspuns ”de o duritate fara precedent”, daca Rusia va invada Ucraina. ”Intalnire cu Ursula von der…

- Vice-ministrul rus de externe Serghei Riabkov, negociatorul sef al Moscovei la discutiile cu SUA pe probleme de securitate, a declarat miercuri ca el nu crede ca exista riscul ca un razboi pe scara larga sa inceapa in Europa sau in alta parte, dand asigurari ca Moscova nu are planuri sa atace, sa loveasca…

- Președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko, a declarat ca țarile occidentale au inventat ipoteza privind existența unor planuri pe care le-ar avea Rusia de a ataca Ucraina și le-a propus acestora „sa puna faptele pe masa”. „Inca o data, ‘partenerii’ noștri, așa cum sunt numiți in Rusia, rivalii…