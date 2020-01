Stiri pe aceeasi tema

- Boeingul 737-800 apartinand companiei ucrainene Ukraine International Airlines (UIA) a fost doborat, la 8 ianuarie, in apropiere de Teheran, cu doua rachete lansate de catre fortele iraniene, si nu cu una, potrivit unei noi inregistrari video publicate de cotidianul american The New York Times, relateaza…

- Avionul de tip Boeing 737 al companiei Ukraine International Airlines, doborat in Iran pe 8 ianuarie, a fost lovit de doua rachete lansate de la o baza militara din apropiere de Teheran, potrivit unor noi imagini video publicate marti de cotidianul New York Times, relateaza AFP. Aceste imagini , inregistrate…

- Iranul, prin vocea șefului Oragnizației Civile din aceasta țara, Ali Abedzadeh, neaga vehement ipoteza potrivit careia avionul companiei ucrainene care s-a prabușit imediat dupa decolarea de pe aeroportul din Teheran ar fi fost doborat de rachete lansate de forțele...

- Justin Trudeau, prim-ministrul Canadei, a declarat ca dovezile din prezent indica faptul ca avionul ucrainean, prabușit miercuri la scurt timp dupa decolarea de la Teheran, a fost, in realitate, doborat de o racheta antiaeriana trasa de iranieni, potrivit digi24.ro. Avionul se indrepta spre Kiev, insa…

- Iranul a doborat din greseala avionul Boeing 737 al Ukraine International Airlines care s-a prabusit miercuri la Teheran, o drama soldata cu 176 de morti, relateaza joi mai multe media americane care citeaza surse din cadrul serviciilor americane de informatii, relateaza AFP si Reuters.

- Avionul companiei aeriene Ukraine International Airlines, prabusit langa capitala Iranului, Teheran, a fost doborat de catre un sistem antiaerian de rachete, potrivit unui oficial al Pentagonului, unui oficial al serviciilor secrete americane si unui oficial al serviciilor de informatii irakiene, citati…