- „Fregata 'Amiral Gorchkov' a lansat o racheta hipersonica Zircon din Marea Alba catre o tinta terestra de pe coasta Marii Barents”, a declarat Ministerul Apararii din Rusia intr-un comunicat. Conform comunicatului de presa, racheta care a zburat la Mach 7 „a atins cu succes tinta aflata la 350 de kilometri…

- Luni, 19 iulie, Moscova a anunțat ca a testat cu succes noua sa racheta de croaziera supersonica Zircon, ce face parte din panoplia de arme din ce in ce mai perfecționate, fara echivalent in lume, dezvoltate de Rusia. Racheta, scrie «Le Figaro» citand France Presse, a fost lansata de la Marea Alba catre…

- Armata rusa a lansat vineri manevre militare de mare anvergura in Marea Mediterana cu avioane de lupta capabile sa transporte rachete hipersonice, o alta demonstratie de forta in plina crestere a tensiunilor ca urmare a unui incident cu un distrugator britanic in Marea Neagra, relateaza portalul…

- Rusia este pregatita sa inceapa sa umple cu gaz conducta Nord Stream 2, dupa ce prima linie a gazoductului a fost finalizata, a declarat vineri președintele Vladimir Putin, in cadrul unui forum economic, dupa ce Moscova a ramas singura in derularea proiectului lovit de sancțiunile SUA.