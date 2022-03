Rusia anunță oficial numărul de victime de la începerea invaziei Ministerul rus al Apararii a anuntat miercuri un bilant al primelor sapte zile al Razboiului din Ucraina – 498 de militari rusi ucisi si aproape alti 1.600 de militari raniti, relateaza AFP. ”1.597 dintre camarazii nostri (…) au fost ranti”, a precizat un purtator e cuvant al armatei ruse, Igor Konasenkov, intr-un briefing difuzat la televiziunea rusa. ”Familiile celor disparuti vor primi tot ajutorul posibil”, a anuntat el. Poitrivit lui Konasenkov, pierderile in randul ”militarilor si nationalistilor ucraneni” se ridica la ”2.870 de morti si aproximativ 3.700 de raniti”. Moscova nu a anuntat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

