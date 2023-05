Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, autoritatile locale ucrainene au anuntat restrictii de circulatie in orasul Herson, in apropiere de linia frontului din sudul tarii, incepand de vineri seara, pe o durata de 58 de ore, in timp ce Kievul afirma ca este pe punctul de a-si incheia pregatirile pentru o contraofensiva de amploare,…

- Centrala nucleara din Zaporojie (sudul Ucrainei), capturata de Rusia in primele luni ale invaziei declansate in februarie 2022, va inceta sa utilizeze combustibil nuclear produs in SUA cat mai repede posibil, transmite joi agentia de presa Interfax, citand un responsabil rus,

- Directorul Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a apreciat joi, 13 aprilie, ca ”siguranta” centralei nucleare din Zaporojie, in sudul Ucrainei, este ”pe muchie de cutit”, dupa ce in apropierea ei au explodat recent doua mine , relateaza France Presse și Agerpres. ”Daca…

- Peste 3.100 de angajați de la ZNPP au semnat contracte cu Rosatom și 200 de cereri sunt in faza finala de examinare și verificare. Aproximativ 11.000 de angajați au lucrat la ZNPP inainte de invadarea Ucrainei de catre Rusia in februarie 2022.

- Centrala nucleara Zaporojie din sudul Ucrainei, ocupata de armata rusa, a fost deconectata de la reteaua electrica ucraineana dupa un atac cu rachete rusesc, a anuntat joi, 9 martie, societatea de stat Energoatom, operatorul nuclear ucrainean, intr-un comunicat in care avertizeaza asupra riscului de…

- Fortele armate ucrainene au situatia sub control pe fronturile din tara, a dat asigurari presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, informeaza joi dpa, preluata de Agerpres. „Avem situatia sub control in fiecare zona de pe front”, a spus Zelenski miercuri seara, in mesajul sau video adresat populatiei…

- In timp ce președintele Volodimir Zelenski incearca sa-i convinga pe aliați sa il ajute cu avioane de lupta, rușii iși intensifica ofensiva in estul țarii. Sunt informații ca ataca simultan din mai multe direcții și incearca sa treaca de linia defensiva a armatei ucrainene.