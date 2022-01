Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a afirmat ca Moscova doreste relatii "respectuoase" cu Washingtonul, subliniind in acelasi timp importanta pentru Rusia a obtinerii unor garantii concrete pentru securitatea sa, relateaza AFP. Rusia si occidentalii se ataca reciproc de saptamani de zile…

- Statele Unite au solicitat organizarea, luni, a unei reuniuni publice a Consiliului de Securitate al Natiunilor Unite pentru a discuta „amenintarea la adresa pacii si securitatii internationale reprezentata de acumularea fortelor ruse la granita cu Ucraina”, informeaza Reuters, care citeaza surse diplomatice.…

- Moscova apreciaza, joi, ca Statele Unite ale Americii nu au luat in calcul revendicarile ruse in domeniul securitatii si nu au raspuns pozitiv ”principalei” revendicari rusesti. Kremlinul vine cu aceste aprecieri, la o zi dupa ce americanii au raspuns acestor revendicari ruse care se afla in centrul…

- Uniunea Europeana a solicitat, vineri, consultari cu Rusia in cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC) cu privire la restricțiile la export impuse de Moscova asupra produselor din lemn, se arata intr-un material publicat pe site-ul Comisiei Europene, potrivit Antena3. Conform sursei citate, UE…

- Garantiile de securitate pe care Rusia cauta sa le obtina de la Occident includ prevederi care presupun plecarea fortelor NATO din Romania si Bulgaria, a anuntat, vineri, Ministerul Afacerilor Externe al Federatiei Ruse, informeaza Reuters. Moscova a cerut garantii din partea NATO obligatorii din punct…

- UE spera in continuare sa-l convinga prin dialog pe presedntele rus Vadimir Putin sa renunte la o eventuala invazie a Ucrainei, insa au inceput vineri sa pregateasca sanctuni ”grele” impotriva Moscovei, pentru a-l ”descuraja” si pentru a-si afirma credibilitatea in fata aliatilor lor americani, relateaza…